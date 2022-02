"J'avais peur de le tuer, peur de tout" : Mathilde Seigner cash sur son fils Louis

Mathilde Seigner l'assume et le crie sur tous les toits : elle est cash, dit les choses quand elle les pense et plus encore, quand elle les ressent. Cette grande passionnée d'équitation, avocate dans la mini-série Une si longue nuit (diffusée sur TF1), a toujours clamé sentir les choses plutôt que les intellectualiser... et ce fut notamment le cas avec son fils Louis, 14 ans, fruit de ses amour avec Matthieu Petit et dont elle a accouché à 39 ans.

Plutôt cash et sincère, la soeur d'Emmanuelle Seigner assume parfaitement de ne pas avoir, comme d'autres pourraient le raconter, senti l'instinct maternel immédiat. Dans une interview à Psychologies Magazine, elle expliquait en effet que pour elle, "la maternité, ce n'est vraiment pas spontané. Cela semble évident de faire des enfants. Moi, ça me fascine d'avoir fait un enfant. Même si c'est banal, c'est vraiment dur."

Décrivant la maternité comme "un contrat angoisse à vie", elle ajoutait que "cela pose plein de problèmes, soulève plein d'angoisses. Je dis la vérité. On a peur de tout. On a peur qu'ils meurent. On a peur de mourir et de les laisser tout seuls... Je ne lui donnais pas son bain. Je disais à Matthieu : 'Vas-y, toi. Moi je vais le faire tomber...' J'avais peur de le tuer, j'avais peur de tout."

Des peurs de jeune mère qui ne se sont pas arrêtées tout de suite : " Je me disais : 'Au moins, il n'est pas trop moche.' À partir du moment où il a commencé à parler, j'ai trouvé ça intéressant. Mais avant, franchement... Mais je n'ai pas eu de baby-blues, je n'ai pas eu de grossesse compliquée. Juste une réflexion concrète, sensée, en me disant : 'Ce n'est pas rien.'"

Plutôt stricte sur l'éducation, elle expliquait à l'époque que son fils respectait des horaires et des règles bien précises. Pas de caprices, pas de couchers tardifs, pas question de se prendre pour un adulte ! Aujourd'hui, on imagine que les choses ont changé pour l'adolescent dans la petite famille qui s'est créée assez rapidement. Dans la même interview, Mathilde Seigner expliquait en effet que "quinze jours après sa rencontre avec Matthieu [Petit, son compagnon, ndlr], [elle] était enceinte !"