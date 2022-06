Mathilde Seigner (Camping 2) : Comment vit-elle son couple avec Mathieu Petit, son compagnon depuis seize ans ?

Mathilde et Mathieu, ça sonne bien non ? Cela fait plus de quinze ans que l'actrice fait chavirer le coeur de Mathieu Petit. Les deux tourtereaux se sont rencontrés en 2006 lors du tournage du film Trois Amis de Michel Boujenah (sorti en 2007) où Mathilde Seigner incarnait Claire, une chômeuse. C'est le début du coup de foudre entre l'actrice et le caméraman. "Je le trouvais très très beau", avait confié Mathilde Seigner au sujet de son compagnon dans l'émission Le Divan présentée par Marc-Olivier Fogiel sur France 3. C'était en mai 2015. "Je voyais qu'il me regardait un peu mais il ne serait jamais venu vers moi. Je me disais : 'Il me regarde parce que je suis actrice donc il doit regarder toutes les actrices qu'il filme. Et c'est moi qui suis allée vers lui, une première fois. Je lui ai dit : 'Chambre 130'", s'est souvenue l'actrice en éclatant de rire. Depuis cette rencontre, le couple a donné naissance à un fils, Louis, le 10 août 2007.

"Il faut continuer de s'aimer, mais en vivant séparés"

Contrairement à d'autres parents (toujours en couple), le jeune Louis n'a pas la chance de vivre en ayant ses parents ensemble sous le même toit. Dans une interview accordée au magazine Gala, Mathilde Seigner s'est exprimée sur son désir d'une vie non conjugale dans le même appartement avec son compagnon Mathieu Petit : "Il faut continuer de s'aimer, mais en vivant séparés. C'est un peu compliqué de lui faire comprendre, mais au final, je suis sûre que tous les enfants sont contents de voir leurs parents heureux de se retrouver, plutôt que d'être ensemble et de dîner tous les jours ensemble. Pour autant, Mathieu reste mon homme."

À maintenant 54 ans, Mathilde Seigner - que l'on retrouve ce dimanche 19 juin dans Camping 2 sur TF1 -, qui a déjà été en couple successivement avec le comédien Antoine Duléry, l'humoriste Laurent Gerra et le réalisateur Fabien Onteniente semble savoir enfin ce qui est meilleur pour elle !