Mathilde Seigner : Retrouvailles tactiles avec deux ex-amoureux célèbres, l'actrice rayonnante

Alors que les projecteurs étaient braqués sur sa soeur aînée Emmanuelle en raison de la sortie de son autobiographie polémique Une vie incendiée, c'est au tour de Mathilde Seigner de revenir sur le devant de la scène avec le film Choeur de rockers. Un titre qui fait fredonner directement le tube de Julien Clerc mais il est question dans ce long métrage, non pas de l'organe, mais de l'histoire d'un groupe atypique de chanteurs mené par une rockeuse désabusée. Un rôle de femme déterminée qui n'a pas la langue dans sa poche. Rôle sur mesure pour la comédienne qui a assuré avec grand plaisir l'avant-première à Paris ce 8 décembre 2022.

Au cours de cette projection organisée au sein de l'UGC Normandie sur les Champs-Elysées, la rayonnante Mathilde Seigner a retrouvé deux anciens amoureux. En 2017 dans l'émission Thé ou café, la comédienne expliquait garder de bons liens avec ses exs. À ses yeux, c'est en effet "facile de passer de l'amour à l'amitié" avec eux, qu'elle dit considérer comme des "frères". Celle qui a été en couple avec Antoine Duléry et Laurent Gerra ajoutait : "L'amour devient de l'amitié très intéressante, elle devient fraternelle." Ce qui explique la complicité naturelle et tactile qu'elle affiche avec le réalisateur Fabien Onteniente qui l'a dirigée dans la saga Camping et qu'elle a fréquenté, tout comme avec Anthony Delon, fringuant homme d'affaires et acteur.

Toute l'équipe du film s'est affichée avec une bonne humeur communicative, qui transpire déjà du film : la scénariste et coréalisatrice Ida Techer, Luc Bricault (coréalisateur), Bernard Le Coq, Anne Benoit, Andréa Ferréol, Brigitte Roüan, Myriam Boyer, Patrick Rocca;, Armelle Deutsch ont posé avec Mathilde Seigner. On notera également la venue de Clovis Cornillac et sa bien-aimée Lilou Fogli. Le comédien a pu applaudir avec grand plaisir la prestation de sa maman Myriam Boyer.

L'histoire : Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job, faire chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle découvre un groupe de séniors ingérables qui ne rêve que d'une chose, chanter du rock ! La mission d'Alex va s'avérer plus compliquée que prévue avec la plus improbable des chorales...

Choeur de rockers, en salles le 28 décembre 2022