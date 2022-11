Antoine Duléry séparé d'une célèbre actrice : elle a aussi été en couple avec un humoriste, il l'a brutalement larguée

Ce 14 novembre, le comédien Antoine Duléry fête ses 63 ans. Un événement qu'il va certainement célébrer au côté de son épouse, la réalisatrice et scénariste Pascale Pouzadoux, ainsi que leurs deux garçons, Raphaël, né en 1997 et Lucien (2003). Celui qui incarne l'inénarrable Paulo dans la saga Camping s'était confié dans Paris Match : "Je l'ai fait rire en lui disant que j'avais les mêmes initiales qu'Alain Delon, se souvenait-il. Nous ne nous sommes plus quittés depuis." Il a également tourné dans tous ses films comme Toutes les filles sont folles (2003), De l'autre côté du lit (2009), La dernière leçon (2015)... Mais avant cette belle histoire d'amour, l'acteur en terminait une autre avec une de ses pairs, très célèbre.

Si l'on sait qu'Antoine Duléry a été en couple avec Isabelle Mergault et que les anciens amoureux sont restés en bons termes, même s'il a découvert à la télévision les infidélités de son ex, l'acteur a aussi fait craquer une autre comédienne : Mathilde Seigner. Sa partenaire dans la saga Camping n'a pas été insensible au charme de l'artiste et ils ont vécu une idylle. C'est quand celle-ci s'est achevée qu'il a croisé le chemin de celle qui est aujourd'hui sa femme et mère de ses enfants, Pascale Pouzadoux. Mathilde Seigner a elle aussi poursuivi son chemin et elle a accueilli avec Mathieu Petit, cameraman, la naissance de Louis en 2007.

Dans l'émission Thé ou café en 2017, la soeur d'Emmanuelle Seigner avait d'ailleurs confié à propos de sa rupture avec Antoine Duléry : "L'amitié devient très forte, presque fraternelle. J'ai des ex, notamment Antoine Duléry, c'est un peu comme mon frère. Ça devient un lien familial."

J'ai eu beaucoup de chagrin

Si avec Antoine Duléry, Mathilde Seigner semble avoir tourné la page sereinement, les choses n'ont pas dû être évidentes avec une autre de ses ruptures. En effet, la comédienne nommée pour 3 César a été en couple avec l'humoriste Laurent Gerra de 1998 à 2001. Mais c'est de façon brutale que le couple a pris fin, comme elle l'avait révélé dans l'émission Le Divan avec Marc-Olivier Fogiel : "J'ai eu beaucoup de chagrin et, sans remuer tout ça, car Laurent serait furieux que j'en parle, ça s'est fait dans des conditions très difficiles. J'avais appris par les journaux qu'il était Lynda Lemay. J'ai eu du chagrin. (...) J'ai adoré ce type. (...) Laurent et moi, on se ressemble beaucoup. On pourrait être frère et soeur et le problème était là. (...) Je ne lui en veux pas mais les circonstances de la séparation étaient très violentes."