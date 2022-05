Antoine Duléry et Mathilde Seigner ont été en couple : rares confidences de l'actrice

Entre 1994 et 1998, Mathilde Seigner et Antoine Duléry, que l'on retrouve ce mardi 31 mai 2022 sur France 2 dans Par le bout du nez, ont vécu une histoire d'amour. "On ne se voit pas beaucoup parce qu'il bosse comme un fou", avait ainsi expliqué Mathilde Seigner en 2017 au sujet de son ex Antoine Duléry. Car si leur relation amoureuse a connu une fin, elle s'est surtout transformée. Sur France 2, l'actrice, connue également pour sa romance passée avec Laurent Gerra, a évoqué son histoire avec Antoine Duléry.

Dans l'émission Thé ou café en septembre 2017, elle a confié : "Pour moi, c'est des tranches de vie. C'est d'ailleurs étonnant parce que l'amour devient de l'amitié plus intéressante, plus intéressante parfois qu'un amour banal." Une amitié particulière puisque Mathilde Seigner a même comparé celle-ci à de la fraternité. "L'amitié devient très forte, presque fraternelle. J'ai des ex, notamment Antoine Duléry, c'est un peu comme mon frère. Ça devient un lien familial", a déclaré la soeur d'Emmanuelle Seigner. Et c'est donc avec joie, fraternité et humour que l'ex couple a accepté de raviver la flamme devant les caméras pour le tournage de Camping 1 et 2, en 2006 et 2010.

Ils ont chacun refait leur vie

Si elle est restée très amie avec Antoine Duléry, Mathilde Seigner a néanmoins refait sa vie. Elle vit une histoire discrète avec son compagnon de longue date Mathieu Petit avec lequel elle a fondé une famille, Louis a aujourd'hui 14 ans. Quant à Antoine Durély, lui aussi vit une belle romance avec son épouse Pascale Pouzadoux, comédienne également. Après avoir été vu au bras d'Isabelle Mergault, il a rencontré Pascale après son histoire avec Mathilde Seigner, comme il l'a confié à Gala. "Elle n'avait que trois jours de tournage, racontait-il à Paris Match. Moi, j'étais divorcé d'une styliste [sa première épouse, NDLR.] et sortais d'une histoire avec Mathilde Seigner. Notre histoire d'amour s'est construite progressivement. J'avais du mal à m'engager à nouveau", a-t-il fait savoir. Grâce à l'humour, il a finalement réussi à séduire celle qui est ensuite devenue la mère de ses enfants, Raphaël, né en 1997 et Lucien, né en 2003.