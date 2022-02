Laurent Gerra séparé de Mathilde Seigner : il l'a quittée pour une célèbre chanteuse !

Tout réussit à Laurent Gerra ! Humoriste populaire, à la radio comme sur scène, l'imitateur est aussi heureux dans sa vie professionnelle que dans sa vie privée. En effet, celui qui sera invité ce samedi dans l'émission de France 2 Les comiques préférés des Français, partage sa vie depuis près d'une dizaine d'années avec sa chère et tendre Christelle, mère de sa petite Célestine, née en août 2020.

Mais avant de connaître le bonheur avec sa compagne journaliste et chargée de relations publiques, Laurent Gerra a partagé la vie de l'actrice Mathilde Seigner pendant plus de trois ans, de 1998 à 2001. Assez médiatique, leur couple s'était séparé dans des "circonstances très difficile, très violentes", selon les confidences dans l'émission Le Divan de la comédienne vue dans Camping.

En effet, celle-ci avait "appris par les journaux qu'il était avec Lynda Lemay" et avait "eu du chagrin". Aujourd'hui, la soeur d'Emmanuelle Seigner a cependant eu le temps de digérer la rupture et "ne lui en veut pas". "J'ai adoré ce type. (...) Laurent et moi, on se ressemble beaucoup. On pourrait être frère et soeur et le problème était là", avait-elle déclaré par le passé. Plutôt d'accord, l'humoriste expliquait à l'époque qu'ils avaient "les mêmes coups de coeur et les mêmes coups de gueule".

La liaison entre Laurent Gerra et la chanteuse canadienne a duré plusieurs années mais elle s'était essoufflée en raison de la distance. Très heureux avec Christelle depuis, il ne parle que très rarement de son histoire avec celle qui vit loin du show-business. "Je ne parle jamais de ma vie privée. La preuve, les gens pensent qu'on est ensemble depuis très peu de temps alors que ça fait longtemps", avait-il plaisanté.