Antoine Duléry séparée d'Isabelle Mergault : il a appris l'infidélité de l'actrice de façon saugrenue

Antoine Duléry est un des membres de la distribution de La Maison d'en face, la série de M6 diffusée ce mardi 27 septembre 2022. Cette fiction est l'adaptation de la série néerlandaise Les Voisins et montre les relations troubles et inquiétantes entre deux couples qui habitent dans les mêmes environs, incarnés par Julie de Bona, Marc Ruchmann, Thierry Neuvic et Caterina Murino. Antoine Duléry a lui-même été confronté personnellement à des situations amoureuses ambigües. Il en avait parlé sur le plateau de Salut les Terriens (C8) face à Thierry Ardisson en 2017.

Il y a cinq ans, Antoine Duléry s'était retrouvé au côté d'Isabelle Mergault sur le plateau de Salut les Terriens, présenté par Thierry Ardisson. L'homme en noir avait alors parlé du parcours sentimental de la comédienne, pointant du doigt qu'elle assumait le fait d'avoir eu beaucoup de conquêtes et d'avoir aussi fréquenté plusieurs hommes en même temps, mais jamais plus de deux à la fois. L'animateur féru de situations gênantes en direct interroge alors Antoine Duléry, qu'il sait avoir été en couple avec l'actrice, et lui demande s'il était au courant qu'elle avait pu le tromper avec un autre. Sa réaction est toutefois loin d'être celle qui aurait pu être attendue.

Un brin provocateur, l'ancien animateur de l'émission Tout le monde en parle avait interpellé Antoine Duléry en lui demandant : "Antoine, quand vous étiez à l'époque avec Isabelle est-ce que vous saviez qu'il y en avait deux autres ?". "Non" avait répondu l'acteur, sans doute un peu surpris par ces révélations, mais toujours souriant. En effet, s'il n'était pas au courant des infidélités de son ex, il ne lui en a pas tenu rigueur, soulignant leur jeunesse de l'époque et le fait d'avoir passé de très bons moments ensemble : "C'est vrai qu'on a vécu des moments formidables avec Isabelle, nous étions très jeunes. Elle m'a fait découvrir Proust et Barbara. C'était vraiment un souvenir formidable". Une révélation qui n'a pas entamé la complicité de longue date entre les deux artistes.

Depuis leur amour de jeunesse, du temps est passé. En 1994, après un divorce avec une styliste et une relation avec l'actrice Mathilde Seigner, Antoine Duléry a rencontré l'actrice et réalisatrice Pascale Pouzadoux avec qui il a eu deux garçons, Raphaël né en 1997 et Lucien en 2003. Isabelle Mergault est elle maman depuis 2009 d'une fille, Maya, qu'elle a adoptée.