Antoine Duléry : Son coup de foudre pour Pascale Pouzadoux... et la blague "hallucinante" qui l'a séduite

Ils se sont rencontrés sur le tournage de La récréation en 1994. Depuis, entre Antoine Duléry et Pascale Pouzadoux, c'est une affaire qui roule. Les tourtereaux se sont mariés, ont eu deux fils - Raphaël, 24 ans, lui aussi acteur et Lucien, 18 ans - et ont collaboré, professionnellement, à de nombreuses reprises. Le comédien a d'ailleurs à nouveau été dirigé par son épouse dans les épisodes de la série L'amour (presque) parfait, qui sera diffusée sur France 2 à partir du 19 janvier 2022.

Il faut dire que Pascale Pouzadoux ne tarit pas d'éloge quand il s'agit de vanter les mérites de son cher et tendre. "Certains acteurs peuvent être parfois compliqués, avec leur sensibilité, leurs fragilités, voire leur narcissisme. Antoine, c'est tout l'inverse, assure-t-elle dans les colonnes du magazine Gala, publié le 13 janvier. C'est quelqu'un de souple, malléable, qui n'a pas d'ego, avec un caractère en or et tout le temps de bonne humeur. C'est presque plus simple de travailler avec lui que de vivre avec lui."

Ça l'a fait rire

Entre ces deux-là, c'est le rire qui a mis la machine en route. En participant à cette interview croisée, Antoine Duléry a accepté de dévoiler la punchline incroyable qu'il avait sortie à Pascale Pouzadoux, lors de leur première rencontre, afin de la mettre dans sa poche. "Je l'ai abordée en lui disant : 'Je m'appelle Antoine Duléry, A.D., comme Alain Delon', raconte l'acteur de 62 ans. Ça l'a fait rire." Véritable "papa copain", il s'apprête, cependant, à avoir une légère peine au coeur. Ses deux enfants, désormais grands, ne vont plus tarder à quitter la maison pour voler de leurs propres ailes, comme les parents l'ont confié avec une certaine émotion. C'est le début d'un nouveau chapitre pour le couple d'amour et de cinéma...

Retrouvez l'interview intégrale de Pascale Pouzadoux et Antoine Duléry dans le magazine Gala, n°1492, du 13 janvier 2022.