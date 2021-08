Matthew Mindler porté disparu : l'enfant-star retrouvé mort, à seulement 19 ans

C'est à travers une déclaration partagée sur les réseaux sociaux que le président de l'université, Daniel A. Wubah, a annoncé la terrible nouvelle. "C'est avec un coeur affligé que je vous informe du décès de Matthew Mindler, 19 ans, de Hellertown, en Pennsylvanie, étudiant de première année à l'Université Millersville. Nos pensées sont avec ses amis et sa famille pendant cette période difficile", peut-on lire. Et de poursuivre : "Son corps a été retrouvé sans vie samedi matin a dans le canton de Manor, à proximité du campus et a été transporté au Centre médico-légal du comté de Lancaster 'pour une enquête plus approfondie.'" Jusqu'à présent, aucune cause de décès n'a été communiquée.

Concernant sa carrière au cinéma, Matthew Mindler avait également été aperçu dans la série As the World Turns, dans l'émission Last Week Tonight with John Oliver ainsi que dans le film Chad : An American Boy (2016).