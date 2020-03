Matthew Mitcham : Le médaillé olympique gay a épousé un acteur de Batman

Heureusement qu'il y a des informations qui mettent un peu de baume au coeur dans cette actualité morose ! Le plongeur australien et médaillé olympique – en or aux JO de 2008 – Matthew Mitcham s'est marié. Le sportif, ouvertement homosexuel, a épousé son chéri, l'acteur Luke Rutherford.

Fin février 2020, Matthew Mitcham a partagé une multitude de photos sur son compte Instagram suivi par 28 000 abonnés pour dévoiler son mariage. "Après une période assez significative de gestes tendres, de loyauté, de regards pleins d'adoration et de nombreux voyages chez Ikea, j'ai réussi à faire en sorte que @lukeyluke8 tombe amoureux de moi, qu'il me demande ma main et, pour finir, qu'il m'épouse. Maintenant, il est coincé avec moi pour toujours ahaha !", a-t-il écrit en légende.

Très ému, le plongeur de 32 ans s'est confié au Daily Telegraph sur ce mariage organisé au château de Halloy, dans la petite ville de Ciney en Belgique. Le couple s'était officiellement marié devant le maire quelques jours plus tôt dans la ville anglaise d'Henley on Thames, d'où est originaire Luke Rutherford. "L'ensemble était si beau. J'ai pleuré pendant pratiquement toute la cérémonie", a confié l'ancien sportif. Avec son mythique compatriote Ian Thorpe et l'Anglais Tom Daley, lui aussi médaillé olympique, il est un des rares membres du domaine aquatique avoir fait son coming out.

Matthew Mitcham et Luke Rutherford (qui a notamment joué dans The Dark Knight Rises, sorti en 2012), ont choisi de profiter de leur présence en Europe pour faire leur lune de miel à Amsterdam. Sur le compte Instagram de l'acteur, on a pu voir diverses photos du couple au lit ainsi, que sa propre lune à lui...