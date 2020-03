Matthieu Delormeau fâché avec son père : "On a eu un texto en deux ans"

Matthieu Delormeau s'est dévoilé comme jamais hier dans Touche pas à mon poste (C8), présentée depuis le logement de Cyril Hanouna. Alors que le coronavirus a poussé la France à se confiner, le célèbre chroniqueur semble réfléchir sur les priorités de sa vie et l'embrouille avec son père semble particulièrement lui peser.

Face à Cyril Hanouna, Matthieu Delormeau a confié que son père et lui ne se parlaient plus depuis deux ans et qu'ils étaient "très fâchés". Surpris d'apprendre que son chroniqueur, en ces temps difficiles, n'avait pas cherché à prendre des nouvelles de son papa, le trublion de C8 a tenté de le persuader de faire le premier pas. Touché et visiblement triste, le beau gosse de 46 ans a ensuite fait de tendres confidences : "C'est bête parce qu'on se dit toujours qu'avec le temps qui passe, bah en fait, la réconciliation, ce sera un jour sur un lit d'hôpital. (...) J'ai perdu ma mère il y a longtemps. Pour des histoires de famille, de bêtises. Il a son caractère, moi aussi. Et puis il est orgueilleux parce que c'est mon père, moi aussi. On a eu un texto en deux ans."

Nostalgique et peu satisfait de cette situation, il a poursuivi : "Et puis il vieillit, il a un certain âge. Et puis tu as qu'une trouille, c'est qu'un jour tu aies un coup de téléphone... Enfin voilà, le temps passe. Tu sais, quand on commence à vieillir, les réunions de famille, c'est toujours lors d'un enterrement."

Matthieu Delormeau semble vouloir à présent se concentrer sur l'essentiel et laisser de côté les choses futiles. Il a en effet déclaré : "Tu te rends compte que l'essentiel, c'est quand même la famille et les gens que t'aimes et là, tu te dis 'effectivement, j'ai peut-être raté quelque chose'. J'espère que ça le fera réfléchir autant que ça me fera réfléchir."

Généreux, après l'émission, Matthieu Delormeau a eu un joli geste pour Jean-Michel Maire qui, confiné tout seul chez lui, craint d'avoir le Covid-19, il a déposé lui-même des courses sur son palier, histoire que son ami se sente moins seul et soutenu.