Matthieu Delormeau : Sa technique de drague "très surprenante", un jeune homme balance

Touche pas à mon poste, c'est un peu chacun son tour. Cyril Hanouna prend un malin plaisir à taquiner son équipe en dévoilant les petits secrets de ses chroniqueurs à tour de rôle. Ce jeudi 31 mars, ce fut au tour de Matthieu Delormeau. Joueur, le père de Bianca et Lino était tombé un peu plus tôt sur l'interview d'un TikTokeur, Monsieur astuces alias Chris, racontant chez Jordan de Luxe la fois où il s'était fait draguer par Matthieu Delormeau en boîte de nuit : "Il a une technique de drague très surprenante. Il envoie un de ses amis, celui-ci vient me voir et me dit 'J'ai quelqu'un à te présenter', genre le prince qui envoie son laquais aller chercher le repas du soir. Je vais le voir. J'ai senti quand même une petite gêne que je ne le reconnaisse pas. Ça lui a fait mal parce qu'il ne m'a même pas payé un verre alors qu'on a discuté pendant 15 minutes !"

Cette méthode utilisée pour séduire, Matthieu Delormeau ne l'a pas niée. Au contraire, il en est même plutôt fier : "J'envoyais Manu [un ami, ndlr] y aller. Je ne vois rien de loin, c'est un peu flou ! J'avais un pote qui connaissait mes goûts, il me disait 'Lui, c'est ton goût', il y allait, il allait le chercher, il le ramenait. Je voyais de près, je voyais que c'était à mon goût et après le charme faisait effet !" S'il a bien profité de ces jeunes années, il affirme s'être désormais rangé et ne plus avoir mis les pieds dans une boîte de nuit depuis quatre ans au moins.

Matthieu Delormeau s'est toutefois pris un beau râteau par Chris au moment de leur rencontre : "Au dernier moment, il me dit 'Est-ce que tu rentres avec nous ce soir ?' J'ai dit non !" Le producteur, légèrement vexé, a assuré que tout cela ne s'était jamais passé : "Je n'ai jamais vu ce garçon de ma vie. Mytho total ! [...] Ce n'est pas mon genre, il est beaucoup trop jeune. Je ne sais même pas qui c'est." Un discours qui l'arrangeait plutôt bien. Lui-même a avoué qu'une telle révélation n'était pas la bienvenue : "En ce moment, j'ai des petits soucis à la maison. La personne avec qui je partage ma vie est la même que celle qui la partageait il y a cinq ans". Effectivement, Matthieu Delormeau a dû avoir des comptes à rendre en rentrant chez lui après l'émission...