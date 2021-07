Maude (Les Anges 5) "obsédée" par le poids, elle valorise les corps "vergeturisés et celluliteux"

"Mon corps n'a jamais été une obsession jusqu'à ce qu'il change. Et il a changé. Et il EST devenu une obsession. Soudainement j'ai réalisé que non, je n'ai jamais été bien dans mon corps, j'étais bien dans LE corps. LEUR corps. Celui qu'on voit partout à la Tv, dans les magazines, sur Instagram...ce corps que j'avais et qui a changé. (...) Je peux PARFAITEMENT aimer le corps rond, maigre, vergeturisé, celluliteux d'une autre, l'observer et le trouver beau, mais pitié pas le mien."

Déterminée à s'aimer avec ou sans rondeurs, la jolie brune révèle avoir repris le sport pour retrouver une bonne hygiène de vie : "J'ai commencé à beaucoup m'entraîner ces derniers mois, et oui, les résultats sont là, sur mon corps et surtout dans ma tête. Petit à petit j'avance, je déconstruis tout ce qui m'a été appris à propos de mon corps. C'est le mien, il n'est pas pour les yeux des autres, basta. Sa valeur n'est que celle que JE lui accorde. Je n'y suis pas encore, mais je vais y arriver." L'occasion pour elle de souligner que chaque corps, plus ou moins pulpeux, est toujours beau et mérite toujours de la bienveillance et de l'amour.