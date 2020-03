Max Adler (Glee) papa pour la première fois... 24 heures après un drame terrible

Il n'a jamais trop chanté dans la série... voilà la parfaite occasion de se mettre aux sérénades et aux berceuses. Max Adler, que l'on connaît pour avoir incarné la brute épaisse de la série Glee – Dave Karofsky – vient d'annoncer qu'il était devenu papa ! Sur Instagram, le jeune comédien de 34 ans a dévoilé le visage de son enfant, une photographie en layette accompagnée d'un joli message. "Laissez-moi vous présenter mon fils, Dylan Remington Adler, écrit-il. Né le 27 mars 2020 à 5h25 du matin. Il pèse 2,86 kg." Les heureux parents crouleraient déjà sous les petits conseils et les propositions de baby-sitting. Pour l'heure, le confinement restreindra hélas cette généreuse proposition.

Max et Jennifer Adler en deuil

La naissance ne s'est pas déroulée dans un contexte idéal. Malgré ce bonheur solaire que le couple partage, impossible d'oublier que Max Adler et son épouse Jennifer viennent de traverser une rude épreuve. "Ma femme, cette championne, cette déesse, lui a donné naissance au beau milieu d'une pandémie, rappelle-t-il. Un jour seulement après avoir appris que sa maman était morte de manière très subite et très inattendue. J'ai tellement d'amour, de respect et d'admiration pour elle, pour toutes les mères. Nous sommes, malgré tout, excités par ce nouveau chapitre qui s'ouvre." Max Adler et Jennifer Bronstein se sont mariés en 2015.