Melissa Benoist (Glee, Supergirl) est enceinte de son premier enfant

La liste des stars américaines enceintes s'allonge significativement alors que la nouvelle année est commencée que depuis peu. Après la chanteuse Katy Perry, c'est au tour de l'actrice Melissa Benoist (31 ans) de révéler sa grossesse. Elle a choisi Instagram pour faire son annonce.

Sur son compte suivi par 4 millions d'abonnés, l'actrice a révélé sa grossesse le 4 mars, avec une photo d'elle en compagnie de son nouveau mari, l'acteur Chris Wood (31 ans) – ils se sont mariés en septembre 2019 –, et de leurs deux chiens. "Un enfant non chien arrive très bientôt dans notre famille !!! @christophrwood a toujours été du genre vieux papa par nature, mais maintenant, il va devenir un vrai papa !", a-t-elle écrit en légende. Elle a également fait preuve d'humour en postant une autre photo, en noir et blanc, sur laquelle elle s'est amusée à inverser les rôles en enlaçant son amoureux... muni d'un faux ventre de femme enceinte.

Quelques heures plus tôt, les jeunes époux prenaient aussi la peine de s'adresser à leurs followers en les incitant à aller voter pour la primaire démocrate dans le cadre du Super Tuesday au cours duquel 14 États répartissaient les délégués pour les candidats en lice ; l'ancien vice-président Joe Biden en est sorti vainqueur devant Bernie Sanders.

Melissa Benoist, que beaucoup ont découvert dans la série comico-musicale Glee (entre 2012 et 2014), tient le rôle principal dans Supergirl depuis 2015. C'est sur le plateau de cette série qu'elle a rencontré Chris Wood, qui y a joué pendant deux saisons. Le rôle de la jeune actrice l'a aussi menée à jouer dans les séries Arrow et Flash.

Auparavant, Melissa Benoist a été mariée à l'acteur Blake Jenner, rencontré sur Glee. Leur divorce a été officiellement prononcé en 2017 après un accord à l'amiable sur la répartition de leurs biens.