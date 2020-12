Max Chaoul est mort : le créateur avait habillé les plus grandes stars

Max Chaoul n'est plus. Le créateur français est mort à l'âge de 70 ans, annonce sa famille ce 1er décembre 2020. Le créateur est décédé des suites d'un cancer. Styliste de génie, il est connu dans toute la France, mais aussi à l'étranger, comme le roi de la robe de mariée.

Via un communiqué, la maison Max Chaoul a également partagé le triste nouvelle : "Ce mardi 1er décembre notre cher Max Chaoul s'en est allé, notre créateur de génie veillera sur nous depuis le ciel. Cette étoile de la couture qui a habillé des milliers de femmes à Lyon, à Paris et dans le monde entier est parti. Il a su donner ses lettres de noblesse à la robe de mariée, c'est pour cela que la maison Max Chaoul et son équipe continuera de faire briller ses idées et son talent en hommage à ce grand créateur. L'amour triomphera toujours, Max nous t'aimons".

D'après son site officiel, il a habillé plus de 3000 mariées, en 25 ans de carrière : "Un de ses plus grands succès est incontestablement le corset revisité par un jeu de transparence et baleines apparentes. " Tellement copié mais jamais égalé ", l'engouement est tel qu'il reçoit à New-York le trophée du meilleur créateur avant-gardiste (...) Privilégiant le savoir faire à la française et, le travail fait main dans son atelier lyonnais, il crée tous les jours des robes de mariée sur-mesure. Uniques, illuminant parfaitement la silhouette de chacune, elles subliment les envies des futures mariées à l'international. En 25 ans de création, Max Chaoul a su donner ses lettres de noblesse à la robe de mariée."

Pour des fictions aussi bien que pour leur vie personnelle, Max Chaoul avait habillé les plus grandes stars, de Beyoncé à Lorie, en passant par Elodie Fontan, Kate Winslet et Hélène Ségara.

Le créateur lyonnais sera enterré mercredi 2 décembre à 11h dans la plus stricte intimité au cimetière de Champagne-au-Mont-d'Or.

Toutes nos pensées sont tournées vers sa famille, et tout particulièrement son épouse Clémentine.