Maxime et Alizée (Pékin Express), leur fille de 4 mois aux urgences : "Elle hurlait, j'avais mal pour elle"

Grosse frayeur pour Alizée et Maxime, le 23 février 2021. En story Instagram, le candidat de Pékin Express 2018 a révélé, bouleversé, que leur fille Thi-Waï (4 mois) avait été aux urgences.

Il y a quatre mois, la vie du couple a changé. Leur bonheur a été multiplié avec la naissance de leur merveille. Mais quand elle va mal, ses parents n'ont également pas le moral. Mardi, Alizée et Maxime avaient donc perdu leur sourire. Ils se sont rapidement rendus à l'hôpital car leur fille souffrait. "On est allés aux urgences en folie. A cause du Covid, je n'ai pas le droit de les accompagner. Ça me rend ouf parce que Thi-Waï n'est pas bien", a tout d'abord confié le jeune papa, au fond du gouffre. Comme si cela ne suffisait pas, son épouse lui a envoyé des messages pour lui faire savoir que les soignants avaient mis un masque à leur fille tant elle souffrait. "Elle hurlait, j'avais mal pour elle. Et là elle pleure encore et est fatiguée. (...) C'était horrible", a-t-elle écrit par SMS.

Fort heureusement, Thi-Waï a fini par sortir de l'hôpital et elle va mieux. "D'après Biche (surnom qu'il donne à Alizée ndlr), heureusement que je n'étais pas là parce que je pense que j'aurais vrillé. Ils lui ont mis le masque et tout le bordel. Mais c'est passé. En gros Titi a eu un fécalome. Elle a des problèmes digestifs comme sa mère", a expliqué Maxime sur le chemin de leur maison.

Le lendemain, le mari d'Alizée est revenu en détails sur cette soirée difficile : "Hier, elle devait prendre son dernier repas et elle l'a refusé. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Quand elle pleure, c'est vraiment qu'il y a quelque chose. Et hier on a bien vu que ça n'allait pas. On a appelé le 15 et le médecin nous a dit de lui dilater l'anus avec de l'huile. Biche le fait mais la selle est tellement bloquée que Thi-Wai se met dans un état... Donc on va aux urgences et en arrivant, il lui ont mis un masque avec du gaz parce qu'elle souffrait trop." Mais ceci n'est )à présent plus qu'un mauvais souvenir.