Maxime Machenaud et Benjamin Kayser : Ils se mobilisent avec leurs femmes

20 ans, ça se fête ! L'association PLAY International a organisé une grande soirée de gala le 19 novembre 2019 au Shangri-La Hotel, à Paris.

Placé sous le signe du sport, de la générosité et du raffinement, ce dîner de gala a réuni plus de 250 champion(ne)s, personnalités et convives. Ce moment unique a été l'occasion de partager un engagement collectif en faveur de l'association tout en participant à une soirée exceptionnelle : cocktail, dîner gastronomique, showcase, after champagne, DJ set...

Parmi les 29 sportifs présents figuraient les rugbymen Maxime Machenaud et Benjamin Kayser. Le demi de mêlée du Racing 92 était accompagné de son épouse Sophie et le talonneur de l'ASM Clermont Auvergne de sa femme Andrea.

Ces deux rugbymen ne sont pas les seuls à être venus soutenir PLAY International qui agit sur les champs de l'éducation pour tous, de l'accompagnement, de la reconstruction physique et psychologique après un traumatisme, de la prévention de comportements à risque et de l'apprentissage de la vie en société. PLAY International utilise le sport comme levier de changement social.

L'ancienne footballeuse Laure Boulleau, devenue notamment consultante pour le Canal football club de Canal+, mais aussi la nageuse Mallia Metella, ainsi que le basketteur Florent Pietrus, le kayakiste Denis Gargaud, le tennisman handisport Michael Jeremiaz ou encore Daniel Narcisse, Thierry Omeyer, qui représentaient le handball, étaient également présents.

Lors de cette soirée anniversaire, 119 450 euros ont été récoltés grâce à l'investissement des sportifs, des entreprises et des donateurs.