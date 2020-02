Mazarine Pingeot et son mari Didier : Soutiens de Frédéric Mitterrand

Il a fallu de longues années pour que Mazarine Pingeot soit reconnue comme un membre à part entière de la famille Mitterrand. Longtemps cachée, la fille de l'ancien président de la République François Mitterrand et d'Anne Pingeot a été révélée au grand public dans les années 90.

Pour preuve que ce secret de Polichinelle est loin derrière elle et qu'elle considérée comme une Mitterrand par le reste du clan, Mazarine Pingeot a assisté à un grand moment mercredi 5 février 2020. L'écrivain et prof de philosophie de 45 ans était présente pour la cérémonie organisée en l'honneur de son cousin Frédéric Mitterrand. L'ancien ministre de la Culture de 72 ans est officiellement installé à l'académie des Beaux-Arts, dans le fauteuil précédemment occupé par Jeanne Moreau.

Mazarine Mitterrand Pingeot ne s'est pas rendue seule à l'académie des Beaux-Arts, mais accompagnée de son époux, le diplomate Didier Le Bret. Tous deux sont mariés depuis juillet 2017, une union qui avait été célébrée à la mairie du 11e arrondissement de Paris, en présence de l'ancien président François Hollande et de sa compagne Julie Gayet. Avant cela, Mazarine Mitterrand Pingeot avait été pacsée au réalisateur et producteur marocain Mohamed Ulad-Mohand, avec qui elle a trois enfants : Astor, né le 11 juillet 2005, Tara, née le 5 octobre 2007, et Marie, née le 21 décembre 2009. Séparés depuis 2013, ils ne sont pas en très bons termes.

C'est avec une certaine fierté que Mazarine Pingeot a observé son cousin lors de cette cérémonie protocolaire et qu'elle a posé avec lui une fois son grand habit de membre de l'académie des Beaux-Arts enfilé.

Frédéric Mitterrand rejoint l'académie des Beaux-Arts pour ses talents de cinéaste, écrivain, animateur de télévision et réalisateur de documentaires historiques. Il rejoint les cinéastes Régis Wargnier, Coline Serreau, Jean-Jacques Annaud, Jacques Perrin et Roman Polanski, qui ont assisté mercredi en grand habit à son installation sous les roulements de tambours de la Garde républicaine.

"Lorsque, dans le début du printemps de l'année 1981, pour fêter les dix ans de votre cinéma l'Olympic, au Palace, vous êtes apparu déguisé en Lana Turner, sur un trapèze, pensiez-vous que vous seriez un jour ancien ministre et membre de l'Institut ?", a dit l'historien Adrien Goetz en l'accueillant. "Pirouette, double saut périlleux, contre-volée, salto arrière, piqué américain : vous y voilà. Votre vie est un film !", a ajouté l'académicien, évoquant aussi La Mauvaise Vie, livre de Frédéric Mitterrand paru en 2005 et relatant des relations sexuelles tarifées "avec des garçons de (son) âge, ou cinq ans de moins" en Thaïlande. "Dans La Mauvaise Vie, vous racontez en un lent travelling votre traversée de l'enfer, votre fréquentation de ce que vous avez appelé 'les mauvais lieux' sans avoir jamais commis d'action criminelle, vous avez dû vous en justifier. Vous l'avez fait et vous avez eu raison de le faire. (...) Votre livre s'intitule La Mauvaise Vie, vous ne l'avez pas appelé Ah comme c'était bien !. Il n'est pas inutile de le rappeler", a dit Adrien Goetz, comme une référence à peine voilée à l'affaire Gabriel Matzneff.

Selon la tradition, Frédéric Mitterrand a ensuite fait l'éloge flamboyant de Jeanne Moreau, à laquelle il succède, saluant "la puissance de sa personnalité, l'ambition de ses choix dans l'existence, la qualité inouïe de son talent et l'ampleur de sa carrière artistique". Pour son épée, Frédéric Mitterrand a choisi de personnaliser une relique de famille en y faisant graver une citation de sa grand-mère Henriette Cahier : "Il me reste tant à faire."

Frédéric Mitterrand a vécu ce grand moment en présence de plusieurs autres membres de sa famille : Jean-Gabriel Mitterrand, Olivier Mitterrand, Arlette Mitterrand, Mathieu Mitterrand... Mais aussi de nombreuses personnalités. Parmi eux, Clotilde Courau et Emmanuel-Philibert de Savoie, qui se font très rares ensemble.