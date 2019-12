Meghan et Harry refoulés d'un restaurant, les propriétaires s'expliquent

Ils pensaient passer des vacances de Noël tranquilles au Canada loin du protocole royal... Installés dans un chalet cosy tout confort baptisé Skoki Lodge à Banff selon le Vancouver Sun, Meghan Markle et le Prince Harry ont eu l'étrange surprise de se faire refouler d'un restaurant canadien. En réservant au restaurant Deep Cove Chalet, le couple royal souhaitait passer une agréable soirée avec leur bébé Archie. Restaurant très prisé dans la région de North Saanich, cette auberge est spécialisée dans les fruits de mer et possède une vue imprenable sur le lac. Tout était réuni pour une soirée idéale et en toute simplicité au coin du feu.

Mais alors que les gardes du corps de Meghan et Harry avait déjà fait une visite de l'établissement et avait trouvé l'endroit idéal pour les recevoir, les propriétaires en ont décidé autrement et ont tout bonnement refusé d'accueillir la petite famille de Sussex. Pour expliquer leur refus, Bev Koffel et son mari le chef Pierre Koffel ont déclaré que la sécurité n'était pas optimale dans leur restaurant pour le couple royal. Ils auraient déclaré : "Pour nous c'est apparemment une chance de les avoir dans la région. Une chance ?" Avant de poursuivre: "Je leur souhaite toute l'intimité qu'ils peuvent avoir. Ils le méritent. (...) J'espère en tout cas qu'ils se plaisent ici et qu'ils profitent pleinement de leur séjour parmi nous. Je leur souhaite tout le meilleur de Vancouver." Finalement, Meghan et Harry auraient peut-être mieux fait de passer les fêtes à Sandringham avec la reine Elizabeth II...