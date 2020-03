Mel B : Son ancienne nounou lui donne encore du fil à retordre !

Mel B aimerait ne plus jamais entendre parler de Lorraine Gilles, mais celle qu'elle avait engagée par le passé pour s'occuper de ses enfants ne semble pas décidée à disparaître.

Alors que Melanie Brown et son ex-mari Stephen Belafonte ont la garde partagée de leur fille Madison, 8 ans, l'ex-Spice Girl de 44 ans s'inquiète de voir Lorraine Gilles trop proche de sa fillette. The Sun rapporte en effet que Mel B a pris des dispositions pour que son ancienne nounou ne puisse plus approcher Madison lorsque celle-ci se trouve à Los Angeles avec son papa. Ces dispositions ont consisté à demander à un juge de prononcer une mesure d'éloignement. "Il y a une demande d'éloignement en cours pour s'assurer que Lorraine Gilles reste loin de la vie de Mel B et de ses filles", a commenté un représentant de la star britannique au tabloïd anglais. Un dossier que les avocats de Mel B vont suivre de très près.

Cette volonté de garder son ancienne nounou à distance ne tombe pas du ciel. Lorraine Gilles a récemment été photographiée en train de récupérer Madison à l'école et de promener leur chien. Preuve que la jeune femme occupe encore une place trop importante dans la vie de la fillette de 8 ans, mais également de Stephen Delafonte. Mel B pensait pourtant en avoir fini avec Lorraine Gilles le jour où elle lui a versé 1,8 million de dollars en 2019, lorsqu'elle avait attaqué en diffamation.

Séparée depuis 2017 de son ex-mari, Mel B avait mis plusieurs longs mois avant de trouver un accord avec lui. La chanteuse britannique avait pris la décision de divorcer après avoir découvert que son mari la trompait avec la nounou et avait accusé celui qui partageait sa vie depuis dix ans de violences conjugales. De son côté, Stephen Belafonte accusait Mel B d'être une mauvaise mère et d'être accro à la cocaïne et à l'alcool depuis de nombreuses années. Pour sa part, Lorraine Gilles avait révélé avoir fait des plans à trois avec ses anciens employeurs. Mel B et Stephen Belafonte avait fini par trouver un accord.

La chanteuse britannique est également la maman de deux autres filles, Phoenix, 21 ans, née de son premier mariage avec Jimmy Gulzar, et Angel, 12 ans, née de sa brève relation avec l'acteur américain Eddie Murphy.