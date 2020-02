Mélanie Dedigama enceinte : "premier portrait" de son bébé

La vie de Mélanie Dedigama est sur le point de changer. La candidate de Secret Story 10 (2016) est enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec Vincent. Et jeudi 20 février 2020, elle a dévoilé la première "photo" de son bébé.

L'ancienne habitante de la Maison des Secrets a partagé une photo sur laquelle elle pose hilare, aux côtés de son compagnon et de, semble-t-il, la maman de Vincent. Mélanie Dedigama tient des échographies dans les mains, dont une qui est bien visible. On peut donc découvrir la tête de son bébé. "Voilà un petit portrait de mon amour de bébé qui arrive bientôt. Comment vous décrire cette sensation si dingue, je suis déjà in love, complètement gaga complètement impatiente de le serrer très très fort contre moi et de lui faire des milliards de bisous. C'est quelque chose d'inexplicable que de le voir et le sentir bouger et de le savoir en bonne santé avec un bon appétit comme maman. Les meilleurs moments de ma vie et en plus en famille. Je vous aime merci de partager tous ces moments-là un peu avec moi, avec nous. Merci pour vos nombreux messages bienveillants un pur bonheur que de vous lire chaque jour. Avec tout mon amour", a-t-elle écrit en légende de sa belle photo.