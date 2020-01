Mélanie Dedigama enceinte : une photo pour assumer sa prise de poids

C'est avec un plaisir non dissimulé que Mélanie Dedigama a annoncé sa grossesse sur Instagram. La nouvelle est tombée le 1er janvier 2020, soit le meilleur moyen de débuter l'année pour la jolie jeune femme et son compagnon Vincent. Depuis, Mélanie Dedigama n'hésite plus à exhiber son ventre rond pour le plus grand plaisir de ses fans.

Complètement à l'aise avec son corps qui change chaque jour un peu plus, l'ancienne candidate de Secret Story assume sans complexe sa prise de poids. Mercredi, elle a d'ailleurs partagé une nouvelle photo d'elle dans une robe moulante épousant parfaitement ses nouvelles formes et sur laquelle elle annote : "+ 12 kilos." Mais pas de quoi lui faire perdre le sourire, bien au contraire. Lors d'une précédente publication, elle assurait accueillir à bras ouverts ces kilos "de bonheur". Et d'ajouter au passage : "Je suis la femme la plus heureuse du monde parce que j'ai rencontré l'homme de mes rêves que je l'aime éperdument et que je ne souhaiterais vivre tout ça avec personne d'autre que lui." Une tendre déclaration d'amour à un certain Vincent, qui partage sa vie et qu'elle a rencontré lors du tournage de La Villa des coeurs brisés 4 en 2019.

Depuis l'annonce de sa grossesse, Mélanie Dedigama a reçu une vague de messages bienveillants de la part des internautes. Émue et reconnaissante, elle n'a pas manqué de les remercier. "Je tenais à vous dire mille fois MERCI pour tous vos messages et commentaires d'amour tous plus gentils les uns que les autres !!!! Ça me touche du plus profond de mon coeur de vous voir aussi nombreux à être aussi contents pour nous. On est très heureux de pouvoir à présent partager ma grossesse avec vous." Dans peu de temps, nul doute que l'ex de Bastien Grimal révélera le sexe de son bébé.