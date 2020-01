Mélanie Dedigama enceinte : boutons, kilos, cellulite... son physique mis à mal

Le 1er janvier dernier, Mélanie Dedigama avait le plaisir d'annoncer qu'elle attendait son premier enfant. Un véritable bonheur qu'elle partage avec son compagnon Vincent. Depuis, la jolie jeune femme de 30 ans prend le temps de répondre à toutes les questions des internautes au sujet de sa grossesse. Ce week-end encore sur Instagram, ces derniers étaient curieux de savoir comment elle vivait les changements physiques. Et la réponse est : plutôt mal.

En effet, Mélanie Dedigama n'est pas du genre à accueillir à bras ouverts les kilos en trop ainsi que tous les désagréments liés la grossesse. "J'ai toujours eu l'habitude d'avoir des abdos sans faire de sport, manger comme un glouton sans grossir, sortir jusqu'à pas d'heures sans avoir de cernes, avoir une peau sans imperfections, sans vergetures, sans cellulite... Je ne vous cache pas que là, c'est un changement radical pour moi", a-t-elle reconnu. Désormais, son quotidien est perturbé par "des boutons, 15 kilos de plus, une vessie insupportable (son) manque de sommeil et des hormones en feu".

Une situation "difficile à accepter" pour l'ancienne candidate de télé-réalité, qui retrouve néanmoins le sourire en pensant à l'arrivée de bébé d'ici à quelques mois. "Le fait que j'attende le plus précieux des cadeaux, ça m'aide largement à affronter tous ces changements qui sont nécessaires." Ainsi, elle assure être malgré tout la plus heureuse des futures mamans, notamment grâce à son entourage. "J'ai un mec en or, des amis extraordinaires, des animaux que j'aime à mourir et une famille géniale..."