Mélanie Dedigama enceinte : les internautes l'ont su avant elle !

L'année 2020 démarre de la meilleure des manières pour Mélanie Dedigama. L'ancienne candidate de télé-réalité a annoncé le 1er janvier dernier qu'elle était enceinte de son premier enfant. Un bonheur qu'elle partage bien évidemment avec son compagnon Vincent, rencontré sur le tournage de La Villa des coeurs brisés en 2019.

Face aux nombreuses questions des internautes sur sa grossesse, la jeune femme a décidé de prendre la parole à travers une vidéo YouTube. Une question a notamment retenu son attention, celle de savoir comme elle avait appris sa grossesse. En toute transparence, Mélanie raconte alors l'improbable moment qui a bouleversé sa vie. "J'ai appris sur les réseaux sociaux... La tristesse de ce monde...", déplore-t-elle. Et d'expliquer : "J'avais fait une photo avec une copine lors d'une soirée et c'est vrai que tout le monde avait repris cette photo, car j'avais le ventre très gonflé. J'ai commencé à me poser pas mal de questions, mes abdos disparaissaient petit à petit et donc j'ai fait un test de grossesse. Et voilà, il s'est avéré que j'étais enceinte."

En ce qui concerne l'annonce auprès de Vincent, Mélanie Dedigama assure qu'il n'y avait rien de romantique. "Je me suis levée à 4h du matin pour aller aux toilettes, il était sur le canapé, il regardait son match de rugby et je lui ai dit 'ah bah je suis enceinte' et je suis retournée me coucher." Le jeune homme a d'abord cru a une blague avant de courir rejoindre sa belle. "On s'est pris dans les bras et on était content", indique-t-il le sourire aux lèvres. Dans cette même vidéo, le couple précise que cette grossesse n'était pas totalement le fruit du hasard. En effet, s'ils ne se mettaient aucune pression, Mélanie et Vincent cherchaient tout de même à fonder une famille ces derniers temps. Aujourd'hui, ils sont plus heureux que jamais et ont hâte d'accueillir leur premier enfant dans quelques mois.