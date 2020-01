Mélanie Dedigama enceinte et en "souffrance", son chéri Vincent à bout

À travers une vidéo postée sur YouTube, Mélanie Dedigama et son compagnon Vincent ont répondu aux questions des internautes au sujet de leur bébé à venir. L'occasion pour l'ancienne candidate de Secret Story de révéler comment elle vit sa première grossesse. Et à l'en croire, l'expérience se révèle plutôt compliquée.

"Il y a des jours où un rien m'agace", déclare-t-elle d'emblée avant de se reprendre : "Non, tous les jours quelque chose m'agace." Et de reconnaître : "En règle générale, ma grossesse se passe difficilement. Déjà dans ma vie de tous les jours, quand je suis heureuse, je suis extrêmement heureuse ; quand je suis triste, je suis très triste ; quand je suis vénère, je suis très vénère... Mais là, c'est x1000." Mélanie poursuit en avouant que son chéri qu'elle a rencontré sur le tournage de La Villa des coeurs brisés l'année dernière avait "un peu de mal à le vivre". Un euphémisme aux yeux du principal intéressé qui ironise alors : "C'est incroyable depuis qu'elle est enceinte, elle est resplendissante, c'est la joie de vivre incarnée, le calme, la sérénité... tout ça quoi." Plus sérieusement, il fait part des difficultés que sa belle rencontre au quotidien. "Tout est dans l'extrême, c'est dur pour elle, elle est fatiguée, elle n'arrive pas à dormir, tu ne peux pas aller où tu veux... Il faut faire attention à tout", découvre-t-il.

Lors de cette session confidences, Mélanie en profite pour en dire plus sur ce qu'elle a le plus de mal à vivre en étant enceinte : le manque de sommeil. "C'est une souffrance, une torture psychologique pour moi. Je ne dors pas, je suis très sensible, donc c'est vraiment pas facile. C'est la pire chose pour moi, c'est le sommeil." Heureusement, Mélanie semble avoir trouvé du réconfort... auprès de la nourriture. "Quand je vois la nourriture, je ne pense pas aux choses négatives, à quelque chose qui pourrait m'agacer, je ne pense à rien... C'est la nourriture et moi", déclare-t-elle en retrouvant le sourire. C'est donc sans surprise que la jolie jeune femme a déjà pris 12 kilos en seulement quatre mois... Qu'à cela ne tienne, Mélanie trouve tout de même le courage d'exhiber ses nouvelles rondeurs sur Instagram comme ce mercredi 15 janvier, jour de ses 30 ans.