Mélanie Laurent radieuse : l'actrice touchée par une très belle récompense

Il est grand temps de faire bouger les choses. Pour éveiller les consciences tout en divertissant les spectateurs, le Festival Cinema for Change a ouvert ses portes, pour une 12e édition exceptionnelle. Le 11 avril 2023, le Grand Rex a effectivement reçu une multitude d'invités et de curieux à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. C'est Laurie Cholewa, journaliste cinéma chez Canal+ et Marc Obéron, le fondateur du festival, qui se sont chargés de la présentation.

C'est le 11 avril 2023 qu'ils ont, notamment, pu mettre en lumière le jury de cette 12e édition. Cette année, c'est le célèbre cinéaste et réalisateur Abderrahmane Sissako - César du Meilleur Réalisateur pour Timbuktu en 2015 - qui a été choisi pour remplir le rôle de président. Il sera épaulé, dans ses choix, par Audrey Dana, Aure Atika, Gilbert Melki et Victor Castanet. Leslie Coutterand, Gaia Weiss, Alix Bénézech et Maurice Barthelémy s'étaient, notamment, rendus au Grand Rex, dans le 2e arrondissement de Paris, pour applaudir cette brochette de talents.

Mélanie Laurent, Prix d'honneur du festival

La soirée s'est terminée en beauté avec la projection du film d'ouverture, L'improbable voyage d'Harold Fry d'Hettie MacDonald, qui est en compétition officielle. Cette cérémonie a également été l'occasion de remettre, à Mélanie Laurent, le Prix d'honneur du Festival pour son action et son inspiration auprès des nouveaux talents et des nouvelles générations. Après tout, le Festival Cinema for Change a pour objectif de sensibiliser le public au développement durable et la réalisatrice a cette sensibilité dans le sang. Elle avait, notamment, dévoilé en 2015 le documentaire Demain avec Cyril Dion et évoqué, avec ce projet, les initiatives de dix pays différents face aux défis environnementaux et sociaux du XXIe siècle.

"Nous croyons que la force de l'émotion apportée par le cinéma peut nous aider à faire face aux défi d'aujourd'hui, expliquent les équipes du Festival Cinema for Change. Et nous faire réfléchir ensemble à un futur qui donne envie. Nous diffusons ainsi des courts et longs métrages partageant les valeurs des Objectifs de Développement Durable, et accompagnons les films avec des débats citoyens." Pour assister à cette programmation aussi ludique que sympathique et responsable, rendez-vous au Grand Rex de Paris jusqu'au 16 avril 2023.