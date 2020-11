Melissa Gilbert opérée de la colonne vertébrale : l'interprète de Laura Ingalls donne de ses nouvelles

Maintenant, je me concentre sur ma convalescence

Ce n'est pas la première fois que la colonne vertébrale de Melissa Gilbert nécessite la plus grande attention. La comédienne de 56 ans avait déjà eu recours à trois fusions des vertèbres cervicales en 2001, en 2010 - l'année où elle s'était cassée le dos - et en 2016. Le Dr Bray, qui l'a prise en charge en novembre 2020, a pu trouver une solution plus efficace et plus durable que précédemment . "Il a pu s'occuper des éperons osseux qui provoquaient un engourdissement dans ma main droite et il a pu installer une prothèse discale, se réjouissait-elle quelques heures après son réveil. Maintenant, je me concentre sur ma convalescence et sur le fait de rester loin du Covid-19." Tirée d'affaire, l'actrice ne devrait plus avoir à retourner à l'hôpital d'ici un bon moment. Tout est bien qui finit bien...