Melissa Gilbert hospitalisée : lourde opération pour l'iconique Laura Ingalls

Elle s'est envolée loin de sa petite maison pour prendre soin d'elle. Melissa Gilbert, iconique Laura Ingalls de notre enfance, s'est rendue en Californie pour subir une lourde opération au niveau de la colonne vertébrale. C'est en réalité la quatrième intervention qu'elle expérimente au niveau de cette zone. L'état de la comédienne de 56 ans avait nécessité trois fusions des vertèbres cervicales en 2001, en 2010 ainsi qu'en 2016. Cette fois-ci, les chirurgiens ont trouvé une alternative plus durable... reste que les images de son hospitalisation sont impressionnantes.

Rassurez-vous, Melissa Gilbert a obtenu le résultat escompté. Elle a même trouvé la force de partager, sur son compte Instagram, une photographie depuis son lit d'hôpital. "La chirurgie a été un énorme succès, explique l'héroïne de la série La petite maison dans la prairie. Le Dr Bray a pu s'occuper des éperons osseux qui provoquaient un engourdissement dans ma main droite et il a pu installer une prothèse discale ! Alors maintenant, je me concentre sur ma convalescence et sur le fait de rester loin du Covid-19. Merci à tous pour votre amour, votre soutien et vos prières. Je vous renvoie tellement d'amour."