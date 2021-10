Meurtre de Gabby Petito : des restes humains retrouvés, ceux de Brian Laundrie ?

L'affaire Gabrielle Petito tient en émoi les internautes à travers le monde. Partie en road-trip sur les routes américaines aux côtés de Brian Laundrie, la jeune influenceuse de 22 ans n'est pas revenue vivante de son voyage. Son petit-ami, rentré le 1er septembre 2021 à son domicile (situé en Floride), n'a ensuite pas souhaité donner de ses nouvelles à sa famille et à ses proches. Et quelques jours plus tard, ce dernier s'est volatilisé dans la nature, sans laisser d'indices sur sa localisation.

D'après les dernières informations partagées par le FBI mercredi 20 octobre, tout porte à croire que Brian Laundrie - précédemment très recherché par les forces de police - est mort. Dans un communiqué, l'agent Michael McPherson a indiqué qu'un corps a été découvert dans une zone marécageuse. "Plus tôt aujourd'hui, les enquêteurs ont découvert ce qui semble être des restes humains avec des objets personnels comme un sac à dos et un carnet appartenant à Brian Laundrie", peut-on découvrir. Une trouvaille pour le moins troublante puisqu'à ce jour, l'expertise réalisée n'a pu prouver qu'il s'agissait effectivement du corps du jeune homme.

Cette fameuse zone marécageuse était d'ailleurs récemment sous l'eau, un événement qui devrait compliquer les futures analyses. De ce fait, cela oblige donc les experts de la police scientifique à rester "plusieurs jours" sur les lieux en vue d'obtenir d'amples informations sur le corps retrouvé.

Concernant Gabrielle Petito (Gabby de son surnom), le Dr Brent Blue a récemment levé le mystère sur la cause de son décès. "La cause de la mort est la strangulation et il s'agit d'un homicide", avait-il déclaré. D'après lui, cette dernière a été tuée trois à quatre semaines avant la découverte de son corps, le 19 septembre dernier. Encore très touchés par la mort de leur fille, les parents Petito ont d'ailleurs célébré les obsèques de Gabrielle le 26 septembre dernier. Une cérémonie, relayée par TMZ, qui s'était faite sans le corps de la jeune femme.