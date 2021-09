Gabrielle Petito : Sa meilleure amie accuse Brian Laundrie d'être à l'origine de sa disparition

La disparition de Gabrielle Petito reste au coeur de l'actualité américaine depuis plusieurs semaines. Partie début juillet dans un road-trip sur les routes de la côte Ouest, la jeune influenceuse de 22 ans était en vadrouille avec son petit ami pour un voyage de quatre mois. Malheureusement, son compagnon Brian Laundrie est rentré chez lui en Floride début septembre, sans elle. Un comportement suspect aux yeux de la famille Petito - auprès de qui le jeune homme de 23 ans n'a pas souhaité s'exprimer - ainsi qu'à ceux des forces de police.

Jeudi 23 septembre 2021, Rose Davis a accepté de se livrer au sujet de la disparition de sa meilleure amie auprès du Daily Mail et sur ses suspicions concernant Brian Laundrie. "Je sais qu'il a vécu dans les Appalaches pendant trois mois je crois, et il était livré à lui-même, donc je sais qu'il est compétent pour cela", a-t-elle d'abord expliqué, avant de poursuivre : "Gabby et lui m'ont raconté des histoires à ce sujet. On sentait l'enthousiasme dans sa voix quand il évoquait des voyages comme celui dans les Appalaches en solo."

Un homme jaloux

Concernant le comportement de Brian Laundrie, Rose Davis est également revenue sur les nombreuses crises de jalousie du jeune homme envers son amie. Une jalousie intense qui aurait même poussé Brian Laundrie à empêcher les deux amies de se voir : "Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Brian s'est précipité dans ce voyage en van. Il a vu à quel point nous nous rapprochions et il s'est rendu compte qu'après chaque dispute, elle restait chez moi. Et il n'avait aucun contrôle là-dessus." Avant de conclure, au sujet du lien entre Brian Laundrie et la disparition de son amie : "J'espère qu'il sera retrouvé et ensuite je veux qu'il soit condamné et qu'il aille en prison."

Des propos accablants qui s'ajoutent à ceux de la police qui a dernièrement trouvé un corps correspondant à celui de Gabrielle Petito, dans l'État du Wyoming. Sans compter que sur CNN, mercredi 22 septembre, des témoins ont rapporté avoir assisté à une dispute du couple dans un restaurant de la ville de Jackson, le 27 août dernier. Disparu depuis le 14 septembre dernier, Brian Laundrie est encore recherché par les forces de police.