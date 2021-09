Meurtre de Mercedes Morr : l'inflenceuse étranglée par un harceleur

Jenae Gagnier est décédée à l'âge de 33 ans, le dimanche 29 août 2021. Plus connue sous le pseudonyme de Miss Mercedes Morr sur les réseaux sociaux, la jeune femme a été victime d'un meurtre-suicide. Elle a été retrouvée morte à son domicile de Houston (Texas). Un premier rapport cité par NBC-2 explique que l'influenceuse a succombé a une strangulation et à une commotion cérébrale traumatique.

Le suspect principal dans cette affaire, Kevin Alexander Accorto, âgé de 34 ans, a également été retrouvé mort sur la scène de crime. Il est décédé de "multiples coups" provenant d'un object tranchant, d'après le rapport du coroner. Comme l'a confié la police à ABC-13, il n'y avait aucun signe d'effraction au sein de l'appartement de Jenae Gagnier. L'influenceuse ne connaissait pas son agresseur.

"À ce moment de l'enquête, on ne pense pas qu'il existe de lien entre le suspect et la victime", a détaillé le porte parole des forces de l'ordre auprès du New York Post. D'après des membres de la famille, Kevin Alexander Accorto harcelait Jenae Gagnier avant de la tuer.

Plus connu sous le nom de Mercedes Morr, la jeune trentenaire avait développé une communauté de plusieurs millions de fans sur les réseaux sociaux, avec plus de 2,6 millions de followers rien que sur Instagram. Très proche de la communauté du rap, plusieurs artistes lui ont rendu hommage comme Brittany Bangaz, Bow Wow ou encore Cardi B. Tous évoquent une personnalité très douce. "C'était une fille très gentille", a notamment écrit la rappeuse en story Instagram.