MHD : En prison, il "tient le coup" grâce à une ancienne Miss, Justine Kamara

Placé en détention provisoire depuis le 17 janvier 2019, MHD a été placé derrière les barreaux suite à une rixe mortelle dans laquelle un homme est mort poignardé à plus de 22 reprises en juillet 2018. Deux bandes rivales issues des cités parisiennes des Chaufourniers (19e) et de Grange-aux-Belles (10e) s'étaient affrontées tuant un jeune homme de 23 ans qui succombait à ses blessures. Selon le JDD, MHD a pu voir la vidéo de la rixe et aurait déclaré que cette bagarre était "triste à voir". Soupçonné d'être sur les lieux du crime (selon les dires d'un ami d'enfance du rappeur) puis arrêté pour "homicide involontaire", le rappeur de 25 ans ne cesse de clamer son innocence aux autorités et affirme ne pas avoir été présent lors de cette attaque.

Pour prouver sa culpabilité, les enquêteurs avaient annoncé que c'était la coloration blond peroxydé qui avait permis de l'identifier. Ce à quoi MHD rétorque :"On est vingt dans la cité des Chaufourniers à avoir cette coupe à la mode". Les autorités se sont ensuite appuyés sur les vêtements que porte le jeune blond sur la vidéo, une tenue Puma qui selon eux était uniquement portée par les ambassadeurs de la marque (dont MHD). Le rappeur a nié en indiquant que cette combinaison blanche Rebel Hoody est en réalité commercialisée depuis décembre 2017.

Défendu par les avocats Élise Arfi et Éric Dupont-Moretti, Mohamed Sylla pourrait finalement sortir plus tôt de prison en raison de son dossier fragile. Dans cette atmosphère pesante, le rappeur a confié "tenir le coup" grâce à Justine Kamara, 4 ème dauphine Miss France 2017. Le jeune homme l'avait rencontrée sur le tournage d'un clip.