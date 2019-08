MHD en prison : sa lettre poignante écrite en cellule

View this post on Instagram

Rien ne sera plus comme avant , notre frre Dj Arafat nous a quitts Paix a son me , nous venons de perdre un frre une icne de la musique Africaine en ce qui me concerne il a toujours t droit et correct avec moi Zero palabre il avait un grand coeur et toujours souriant pour ceux qui le connaissait rellement, je suis attrist qu'il soit parti si jeune je n'arrive mme pas y croire , j'ai eu la chance de collaborer plusieurs fois avec lui nous avons partag des moments incroyables ensemble et aujourd'hui tu n'est plus l je suis compltement abattu une forte pense aux proches sa famille ses enfants et tous les fans de la Cte d'Ivoire la Chine , d'Afrique et partout dans le monde je perd un frre un ami 15 ans d'amiti JE T'AIME MON FRRE REPOSE EN PAIX #djarafat #yorobo #paixasoname