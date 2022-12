Mia Frye de sortie avec son mari Michel Ressiga : très rare apparition du couple !

Ce vendredi 16 décembre avait lieu le lancement de la nouvelle bouteille de vodka réalisée par le peintre Robert Combas. Pour l'occasion, une soirée était organisée à L'hôtel Marignan Paris et à laquelle plusieurs personnalités étaient conviées.

Katia Tchenko, Fabienne Thibeault, Michel Soyer, Frigide Barjot, Yannick Melin (finaliste d'Objectif Top Chef saison 5), Claude Sérillon et sa compagne Catherine Ceylac, le chanteur Yannick, Dominique-Damien Rehel, Jean-Barthélémy Bokassa, Billy Obam, Tex, Pierre-Jean Chalençon, Brian Torres (de l'ancien boys band français Alliage), Sophie Darel ou encore Sophie Favier étaient notamment de la partie et ont été immortalisés par le photographe présent à l'événement (Voir notre diaporama). Mais surtout, c'est Mia Frye qui a fait une apparition remarquée.

Il faut dire que, niveau look, la célèbre chorégraphe de 57 ans a mis le paquet en optant pour un ensemble tailleur très coloré, d'un beau vert pétant. Elle a par ailleurs fait le déplacement avec son mari de longue date, Michel Ressiga, avec qui elle ne s'affiche que très rarement. Le discret couple n'avait en effet pas opéré de sortie publique en amoureux depuis 2017. À l'époque, ils assistaient ensemble à la remise des prix pour La Femme dans le Siècle. Même sur ses réseaux sociaux, Mia Frye n'est pas du genre à exposer leur amour.

Qui est son mari Michel Ressiga ?

On sait pourtant que Mia Frye et Michel Ressiga forment un duo des plus solides depuis de très nombreuses années. Ils se sont mariés en 1986 et ont accueilli un fils, Chaka, en 1990 qui est tout aussi discret que ses parents. Comme l'ancienne jurée de Popstars, son époux est un chorégraphe réputé. Mia Frye donne d'ailleurs depuis un moment des cours de danse avec lui au Centre de Danse du Marais où ils enseignent le Street Jazz Hip-Hop.