Michaël Jeremiasz (Comme les autres) : Handicapé depuis un terrible accident

Michaël Jeremiasz a passé dix-huit ans de sa vie avec des jambes, à pouvoir vivre la vie à 100% de ses capacités. Et puis, du jour au lendemain, ce passionné de sport s'est retrouvé en fauteuil roulant, perdant pour toujours l'usage de ses jambes. Pour autant, Michaël Jeremiasz ne veut pas être considéré comme différent des autres, et c'est pourquoi il a cofondé l'association Comme les autres.

Mardi 5 mai 2020, France 2 propose un documentaire portant le même nom. Michaël Jeremiasz - quadruple médaillé paralympique de tennis en fauteuil et porte-drapeau aux Jeux olympiques de Rio en 2016 -, accompagné de Frédéric Lopez (parrain de l'association Comme les autres, qui a produit le documentaire avec sa société Adenium TV France) s'est lancé dans un projet fou : emmener cinq personnes valides et cinq autres en fauteuil en vacances de tous âges et de tous horizons. Aucun participant ne se connaît ; et tous ignorent ce qu'ils vont vivre. Frédéric Lopez les accompagne dans cette expérience humaine. Direction la Corse pour une semaine d'aventures et de sensations fortes. Jet-ski, canoë-kayak, quad... au gré des activités, ces accidentés de la vie relèvent des challenges personnels et reprennent confiance en eux.