Michael Weatherly (NCIS) : Ce lourd souci de santé qui l'a éloigné de sa femme Bojana

Le 19 septembre sur CBS sera diffusée la 20e saison de la série NCIS : Enquêtes spéciales. Une saison qui sera marquée par le retour probable de Michael Weatherly qui a incarné l'agent spécial Anthony "Tony" DiNozzo de 2003 à 2016. Steven D. Binder, le producteur exécutif de la série, a donné son avis sur un potentiel retour de l'acteur de 54 ans dans une interview à TV Insider : "Ces dernières années, lui et moi avons beaucoup discuté, mais il était toujours très pris par Bull (...) La dernière fois qu'on s'est parlé, il m'a dit qu'il allait se reposer car ces dernières années ont été fatigantes pour lui, non seulement avec Bull, mais aussi avec le Covid. Avec le temps, on verra ce qui est possible ou pas..." Un retour de Michael Weatherly n'est donc pas encore d'actualité.

Si Michael Weatherly semble plus en forme que jamais, l'acteur a toujours traversé une période néfaste de sa vie. Il y a une dizaine d'années, Michael Weatherly, qui venait d'épouser Bojana Jankovic (sa femme depuis 2009 et avec qui il a deux enfants : Olivia, 10 ans et Liam (8 ans et demi), était confronté à une prise de poids considérable. Et celle-ci a provoqué chez l'acteur une apnée du sommeil. L'acteur dormait loin de sa femme alors enceinte pour qu'elle n'ait pas à subir les ronflements de son mari. "Quand j'ai pris du poids, je pesais 113 kilos, j'ai commencé à ronfler et c'était gênant. J'ai donc passé beaucoup de temps sur le canapé ou dans d'autres pièces", avait déclaré Michael Weatherly dans une interview à People en décembre 2018.

Accompagné par l'entraîneuse Juliet Kaska, l'acteur de 54 ans s'est ensuite lancé dans un régime qui lui a fait perdre 35 livres (soit 16 kilos). "Je suis resté à l'écart des pâtes, du riz, du pain, des pommes de terre... Tout ce que j'aime manger, je ne l'ai pas mangé. Et je me suis limité sur la consommation d'alcool", a-t-il expliqué à People. Grâce à ce régime draconien, Michael Weatherly a dû amoindrir les effets néfastes de cette forte prise de poids !