Michael Weatherly (Bull) : Qui est sa femme, Bojana Jankovic ?

Ce vendredi soir, M6 diffuse deux épisodes inédits de Bull. L'occasion d'en savoir un peu plus sur la vie privée d'un certain Dr Jason Bull, à commencer par sa belle histoire d'amour avec son épouse, médecin renommé Bojana Jankovic (37 ans). La première fois que Michael Weatherly (52 ans) a croisé son regard, c'était en 2007, dans un bar de Vancouver (Canada).

"Je n'arrêtais pas de la regarder du coin de l'oeil. Elle était splendide, ravissante", avait expliqué l'ancienne tête d'affiche de NCIS à People, en 2010. C'est grâce à ces regards insistants que Bojana Jankovic et celui qui deviendra le père de ses enfants se rencontrent. "On s'est croisés du regard, et c'était tout", avait-il précisé, toujours à People. Carrière d'acteur oblige, Michael Weatherly et Bojana Jankovic ont dû vivre les deux premières années de leur relation à distance, avant de se fiancer et d'enfin se marier.

Il s'agissait du second mariage de l'acteur, qui avait déjà épousé l'actrice Amelia Heinle - avec qui il avait joué dans Amoureusement vôtre - en 1996. Ensemble, ils avaient accueilli un fils, August, aujourd'hui âgé de 24 ans. Après son divorce, il rencontre Jessica Alba (18 ans à l'époque) sur le tournage de Dark Angel. Malgré des fiançailles en 2001, ils se sépareront en juillet 2003.

Et après quatre années de célibat, Michael Weatherly a finalement trouvé le grand amour. Ensemble, ils auront deux enfants : une fille prénommée Olivia (8 ans) et Liam Milan (7 ans). Un couple très équilibré malgré leurs quinze années d'écart.

Qui est Bojana Jankovic ?