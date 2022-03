Michel Algay (Âge tendre et tête de bois) est mort

Michel Algay n'est plus. Alors qu'il s'apprêtait à organiser de nouveaux événements prochainement, le créateur et producteur d'Âge tendre et tête de bois a rendu son dernier souffle. Christian Delagrange, ami et chanteur souvent sollicité pour ces concerts spéciaux, a fait part de la terrible nouvelle par le biais de son compte Facebook : "Un gros moment de tristesse et d'émotion en apprenant le départ de Michel... Michel Algay fut le créateur des tournées Age Tendre. Mon cher Michel, nous allions nous revoir à la fin du mois. Tellement d'artistes te doivent tant. Un caractère souvent direct et pas toujours très tendre avec certains d'entre nous, tu cachais derrière cette apparence la forte et pudique amitié que tu nous portais. Tu vas nous manquer ! J'embrasse très fort Françoise, ta famille, tes enfants. Salut l'ami et accepte-moi sur la tournée que tu feras là-haut. Ce sera mon plus grand plaisir."