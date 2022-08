Michel Leeb : Survolté à Ramatuelle mais en colère pour une bonne (et triste) raison...

Les stars continuent de défiler chaque jour sur la scène de Ramatuelle. L'édition 2022 du festival a accueilli, le 9 août, la troupe de la pièce Inavouable. Le populaire Michel Leeb semblait particulièrement heureux de se produire avec ses camarades.

A 75 ans, Michel Leeb n'a rien perdu de son énergie. L'humoriste l'a prouvé sur la scène du théâtre de Verdure de Ramatuelle en donnant la réplique à ses complices Arthur Fenwick, Alice Raucoules et Anne Jacquemin lors de la représentation de la pièce Inavouable. Une comédie d'Eric Assous, mise en scène par Jean-Luc Moreau. L'histoire ? "Gaspard et Clémence vivent une retraite heureuse. Ils sont les grands-parents de Roberto, 18 mois, que leur fils unique Lucas et son épouse Manon doivent leur confier le temps d'un séjour en amoureux à Capri. Mais avant de partir en vacances, une dispute éclate. Le jeune couple que les parents croyaient soudés est en réalité au bord de l'implosion. Au cours d'une discussion sur le possible divorce de leur fils, quelques confessions émergent et puis, catastrophe ... la phrase de trop ! Celle qui entraînera des déchaînements en rafales et des conséquences apocalyptiques !"

Michel Leeb, papa de la chanteuse Fanny Leeb, a sans doute passé un très beau moment à Ramatuelle en plein coeur de l'été mais l'artiste est toutefois en colère. La cause ? L'abandon annuel d'animaux pendant les grandes vacances...