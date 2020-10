Michel Sardou raciste ? Son identité usurpée et traînée dans la boue

C'est un outrage qui dure depuis des années. En 2010, une missive raciste a été partagée pour la première fois sur un site québécois. Ce texte a été attribué à Michel Sardou et refait surface, depuis, à intervalles réguliers. En 2015, sur les réseaux sociaux, les internautes ont pu lire à nouveau ces propos abjects... tout comme cette année, depuis le 7 octobre 2020. "Sardou, il ne fait pas dans la dentelle. Moi, l'Islam, je m'en tape le coquillard. Je me contrefiche des hadiths, des sourates et autres corâneries, peut-on lire dans ce message. On ne veut pas de leur religion, on ne veut pas de leurs valeurs, on ne veut pas de leurs moeurs, on ne veut pas de leur vision du monde."

Je n'ai jamais été comme ça de ma vie, jamais !

Puisque des pics de racisme se produisent régulièrement en France au fil de la triste actualité, le message attribué à Michel Sardou a été partagé plus de 15 000 fois depuis l'attaque au hachoir, près des locaux de Charlie Hebdo, à la fin du mois de septembre. L'assassinat terrible de Samuel Paty n'a également rien arrangé à la situation. Mais le populaire chanteur de 73 ans refuse d'être associé à ce tissu de bêtises. "Ce n'est pas mon texte, a-t-il affirmé sur les ondes d'Europe 1. Je n'ai jamais été comme ça de ma vie, jamais ! Le racisme m'est complètement étranger. Si j'ai quelque chose à dire, je n'ai pas besoin d'un juge, je le dis lors d'une interview ou à la télévision."

La justice impuissante

Il ne possède d'ailleurs "aucun compte sur les réseaux sociaux". Michel Sardou a bien essayé de se débarrasser de cette affaire qui dure depuis dix ans. En 2015, il avait déjà tenté de faire intervenir la justice mais avait trouvé porte close. "La cyber gendarmerie a localisé l'auteur à Abidjan, explique l'artiste. Donc on ne pouvait pas faire grand-chose." Il tente, malgré tout, de reporter plainte contre le véritable auteur anonyme de ces propos. De 2010 à 2020, toujours La même eau qui coule...