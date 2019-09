Mickael Miro, papa gaga : Son fils River a bien grandi !

Mickael Miro et sa compagne sont également les parents de deux petites filles : Sienna (née en 2011) et India (née en février 2013). "C'est une usine qui tourne bien !", s'était-il amusé lors d'une interview à Télé Loisirs, en juin 2018. À l'époque, il venait d'accueillir le petit River.

"Il est trop mignon, c'est le plus beau. On aimait River, on aimait ce prénom. Ma première fille s'appelle Sienna, la deuxième s'appelle India. Et là, c'est River. Y a pas de sens, c'est plus mystique, c'est plus du domaine du ressenti. C'est l'idée que nos enfants coulent dans nos veines, c'est-à-dire que chaque battement de coeur de nos enfants c'est quelque chose qui résonne en nous. Chaque fois qu'on donne la vie, j'ai l'impression que c'est une vie en parallèle que je vis. Donc 'rivière', c'est notre petit garçon et notre amour", avait-il tendrement confié lors de la même interview.

Tout semble aller pour le mieux pour Mickael Miro. L'artiste s'est éloigné des médias pour se consacrer à sa vie de famille. Il gère désormais la carrière de Slimane, de qui il est manager.