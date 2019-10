Miley Cyrus : En haut blanc transparent, elle en montre trop

Miley Cyrus est très proche de ses fans. Depuis toujours, elle partage tout avec ses abonnés, que ce soit des photos dénudées, ses amourettes (la main dans le slip de Cody Simpson, par exemple) et les petits tracas de sa vie, à l'instar de son hospitalisation récente. Impulsive, la talentueuse chanteuse a dévoilé plusieurs selfies, posant dans un minidébardeur blanc très transparent.

Les 100 millions d'abonnés de Miley Cyrus ont donc pu découvrir sa poitrine prise en photo devant le miroir de sa salle de bain. "Je deviens de plus en plus basique, chaque jour. La seule chose que la 'nouvelle moi' aime plus qu'un selfie miroir, c'est passer du temps seule. PS : Ceci disparaîtra bientôt ! J'ai été prévenue par les dieux d'Instagram", écrit-elle, en faisant référence à ces tétons que le réseau social ne cesse malheureusement de censurer.