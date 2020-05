Miley Cyrus n'a "aucune idée" de ce qu'est la pandémie du coronavirus

Le confinement n'est pas le même pour tout le monde. Et ça, Miley Cyrus en a conscience. En couverture de WSJ. Magazine avec des gants de vaisselle flashy aux mains, la jeune chanteuse de 27 ans a expliqué qu'elle n'avait aucune conscience de ce que le monde traversait actuellement. "Je sais que je suis dans une position unique, et la manière dont je vis cette pandémie n'est pas comme celle des autres personnes dans mon pays, précise-t-elle. Ni nulle part ailleurs dans le monde. Ma vie est en pause, mais, vraiment, je n'ai aucune idée de ce qu'est cette pandémie."

À la voir vadrouiller dans les rues de Calabasas avec un masque de protection Gucci, on réalise qu'il y a effectivement un petit décalage entre elle et nous. Confortablement installée dans sa demeure auprès de son compagnon Cody Simpson, Miley Cyrus s'estime chanceuse de pouvoir "avoir de la nourriture" sur sa table et d'être "stable financièrement". "Ce n'est pas du tout la même histoire pour beaucoup d'autres gens", regrette-t-elle. À domicile, la chanteuse a du temps pour elle et pour les autres. Quand elle ne s'improvise pas coiffeuse ou maquilleuse, elle s'essaye à la présentation. Pendant un mois, de mi-mars à mi-avril, elle a animé un talk show homemade diffusé en live sur son compte Instagram.