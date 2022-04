Miley Cyrus : Ses célèbres parents divorcent après 28 ans de mariage

C'est bien terminé entre le chanteur de Country Billy Ray Cyrus et son épouse Tish... Une fois de plus ! Le couple a décidé de divorcer après 28 années de mariage, pour la troisième fois. L'ex mariée, 54 ans, a justifié sa décision par le motif de "différences irréconciliables", selon les documents obtenus par nos confrères de People. Le couple ne vit plus ensemble depuis plus de deux ans et a prononcé son divorce dans le Comté de Williamson dans le Tennessee.

Le chanteur de Achy Breaky Heart et Tish ont eu cinq enfants : les filles Miley, Noah, Brandi et les garçons Trace et Braison. Billy Ray avait demandé le divorce une première fois en 2010 avant de se rétracter. "J'ai annulé le divorce. Je voulais retrouver ma famille" avait déclaré la star d'Hannah Montana à The View en expliquant, à l'époque, que "les choses sont meilleures qu'elles ne l'ont jamais été." Puis en 2013 le couple avait connu de nouvelles difficultés et cette fois c'est Tish qui avait demandé la séparation. Elle avait mystérieusement déclaré à People : "C'est un problème personnel, et nous travaillons pour trouver une solution dans le meilleur intérêt de notre famille. Nous vous demandons de respecter notre vie privée." Les parents de la star Miley Cyrus avaient finalement sauvé leur mariage à l'aide de thérapie de couple et de travail. "Nous nous sommes levés et avons réalisé que nous nous aimions l'un et l'autre et avons décidé de rester ensemble" disaient-ils en juillet 2013 avant de poursuivre, "nous sommes allés en thérapie de couple, ce que nous n'avions jamais fait en 22 ans d'union et cela nous a rapproché et vraiment facilité notre communication."