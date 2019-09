Millie Bobby Brown fait un tuto mytho, ses fans la recadrent

Millie Bobby Brown a fait ce qu'on appelle une "Kylie Jenner". On ne parle ici pas de chirurgie esthétique, mais bien du lancement de sa ligne de soins pour la peau. Dans une vidéo-tutoriel, Kylie avait fait semblant d'utiliser ses produits, mais ses fans avaient tout de suite vu la supercherie. Il vient de se passer exactement la même chose pour la jeune Millie Bobby Brown, âgée de 15 ans.

La star de Stranger Things a publié une vidéo censée décrire sa routine beauté du soir. Mais les fans ont vite vu qu'elle n'utilisait aucun des produits, puisqu'elle n'avait rien sur le visage, n'utilisait pas d'eau et surtout, son maquillage a très bien tenu tout au long de la séquence, malgré tous les crèmes, sérums et autres nettoyants visage qu'elle était censée utiliser... Ça fait beaucoup, Millie !

Consciente de ce petit couac en matière de communication, Millie Bobby Brown a fait preuve de bon sens en acceptant ces critiques constructives des internautes. Sur Instagram, l'adolescente a publié des excuses. "Je suis toujours en train d'apprendre la meilleure des manières de partager avec vous ma routine, tout en apprenant à utiliser les réseaux sociaux. Je ne suis pas une experte. Je pensais que faire une rapide vidéo explicative retraçant ma routine du soir était une bonne solution, mais ça ne convient pas. J'écoute et j'apprécie tous vos retours sur cet apprentissage. Merci de dire ce que vous pensez et je le ferai aussi !", a-t-elle indiqué sur le réseau social.

Florence by Mills est la marque que Millie Bobby Brown a lancée au début du mois. "Le maquillage et les soins pour la peau sont un secteur en activité constante et Florence va grandir aussi. J'ai envie de créer une famille. J'ai hâte que la génération Z évolue et que ma marque évolue avec elle", avait confié l'actrice de Godzilla à nos confrères de People Magazine. On lui souhaite le meilleur.