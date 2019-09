Khloé Kardashian, nouvelle rhinoplastie ? "Méconnaissable" sur sa dernière photo

On comprend bien l'étonnement des internautes, qui comme nous ont connu Khloé Kardashian quasiment au naturel à ses débuts en 2008. Avec plus de formes, des pommettes et un nez normal, l'ex de Tristan Thompson avait une apparence complètement différente. Les modifications intensives de son visage couplées à un gros rééquilibrage alimentaire et à un large programme sportif se sont intensifiées lors de son divorce d'avec Lamar Odom. Khloé Kardashian met même à disposition ses connaissances en la matière dans son émission Revenge Body, diffusée depuis 2017 aux États-Unis.