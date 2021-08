Mimie Mathy à nouveau endeuilée : mort de sa mère Roberte, deux mois après son père

Mimie Mathy n'aura pas eu le temps de se remettre d'une première grande perte qu'une deuxième vient la toucher. Ce mardi 24 août 2021, nos confrères du Progrès révèlent que la comédienne a perdu sa mère Roberte le 16 août dernier. Cette dernière s'est éteinte à l'âge de 92 ans. Une cérémonie religieuse a eu lieu le jeudi 19 août suivant en l'église Saint-Denis de Bron, après quoi Roberte a été inhumée au cimetière communal. Elle laisse derrière une grande famille unie composée de Mimie Mathy et son mari Benoist mais aussi des soeurs de l'interprète de Joséphine Ange gardien, Frédérique et Marie. Sans oublier tous les petits-enfants, Sébastien, Florian, Anthony, Mégane et Mathis.

Mimie Mathy devra désormais apprendre à vivre sans sa mère bien-aimée, laquelle a toujours représenté un soutien précieux, notamment lorsque la condition de l'actrice a été diagnostiquée. "Jamais personne ne s'était rendu compte de rien. Mimie allait avoir 1 an lorsque ma belle-mère l'a emmenée chez un spécialiste. Le docteur a pris la main de Mimie : 'Mais, madame, votre petite-fille est atteinte d'achondroplasie, elle ne grandira pas beaucoup. Sa tête grossira mais ses membres pas beaucoup'", s'était souvenue Roberte dans les colonnes de Télé Poche en 2016, ajoutant qu'elle avait toujours "adoré" sa fille.

Des propos confirmés par le père de la star, Marcel, lequel avait mis un point d'honneur à l'éduquer comme tous les autres enfants de son âge. "Il n'était pas question de lui fabriquer son monde à elle, par exemple en changeant la position des interrupteurs ou en plaçant des objets à sa hauteur. Tu te débrouilles, tu montes sur une chaise ! Tu vas t'adapter à ce monde et ce monde s'adaptera à toi, c'est tout", avait-il déclaré lors de la même interview.

Marcel Mathy est malheureusement lui aussi décédé, en juin dernier, à l'âge de 89 ans, deux mois seulement avant son épouse Roberte.

Nous adressons toutes nos condoléances à Mimie Mathy ainsi qu'à sa famille.