Mimie Mathy, sa première expérience sexuelle à 20 ans : confidences et drôle de réaction !

Pendant les années de son adolescence, Mimie Mathy a parfois subi des rejets en raison de son nanisme. Un sujet qu'elle abordait lors de son passage sur Le Divan de Marc-Olivier Fogiel (France 3), en mai 2017.

Pour Mimie Mathy, les garçons sont "trop cons à cet âge là". "Les copains à qui je voulais rouler une pelle, je leur disait : 'Mais je suis quand même formidable, tu ne trouves pas ? Je suis drôle, je te fais rire et tout'. Alors j'avais toujours la fameuse phrase que je mettais dans mon spectacle Je (re)papote avec vous, c'est : 'On ne veut pas te faire du mal.' Moi je leur répondais : "Avant de me faire du mal, pense à me faire du bien'", racontait la membre historique des Enfoirés.

Mimie Mathy a dû patienter jusqu'à ses 20 ans avant d'avoir sa première expérience sexuelle, avec son compagnon de l'époque. "J'étais super contente... J'ai appelé mon père et je lui ai dit 'ça y est, je suis une femme !'. Il ne me manquait que ça, donc ça c'était super ! J'étais contente. C'était quelqu'un de normal, de bien, de chouette. Même si ce n'est pas une histoire qui a duré, j'étais heureuse, voilà. Il me manquait ce petit truc, et je l'avais", se souvenait Mimie Mathy avec tendresse face à Marc-Olivier Fogiel.

Depuis cette amourette, Mimie Mathy a trouvé le grand amour, dans les bras du restaurateur Benoist Gérard, qu'elle a rencontré lors d'une représentation, en le choisissant parmi l'audience pour la rejoindre sur scène. Extrêmement gentil avec elle, la comédienne s'est dit à l'époque : "Celui-là, il doit être soit homosexuel soit prêtre". Au final, Mimie Mathy a rencontré un garçon génial, déjà papa de quatre enfants. Ils se sont mariés en août 2005.