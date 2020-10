Mimie Mathy amoureuse d'un homme marié avant de rencontrer son époux Benoist

Parfois, l'amour vous tombe dessus en un claquement de doigts. Et parfois non. Il faut attendre, il faut se tromper, il faut survivre à des déceptions. Mimie Mathy, par exemple, est une femme heureuse et épanouie sentimentalement. Mais comme beaucoup, elle a galéré avant de tomber sur Benoist Gérard, sa perle rare. Comme elle l'expliquait en 2017 sur le plateau de l'émission Vivement dimanche prochain, elle a même, souvent, été "l'autre femme", éprise de messieurs en couple qui lui promettaient monts et merveilles.

Un homme marié, ça m'est arrivé.

"Je prenais toujours des situations compliquées, racontait-elle à Michel Drucker sur France 2. C'est-à-dire quand tu te jettes dans les bras d'un homosexuel notoire. Moi j'étais persuadée que j'allais le changer. Tu rencontres un homme marié, ça m'est arrivé. Tu es persuadée qu'il va quitter sa femme... J'étais toujours en plus ou à côté, mais j'étais jamais au bon endroit. Jusqu'à ce que je rencontre mon Benoist." Durant l'année 2003, un ange gardien s'est penché sur le cas de notre Joséphine. Lors d'une représentation à Saint-Brieux, elle a fait monter au hasard un fringant bonhomme sur scène... et ne l'a plus jamais quitté. Deux après cette rencontre, le couple s'est marié à Neuilly-sur-Seine.

Noces de cristal pour Mimie Mathy et Benoist Gérard, son chef cuisinier restaurateur. Le 27 août 2020, les amoureux fêtait déjà quinze ans de mariage ! Aperçue tout récemment dans la quatrième saison de Dix pour cent, la comédienne de 63 ans jongle désormais avec les avantages et les petits inconvénients de la vie d'épouse. Si elle évoquait une "confiance totale" dans les colonnes du magazine Nous Deux, elle précisait tout de même être au coeur de quelques "engueulades" et devoir faire avec certaines passions de son conjoint auxquelles elle n'adhère pas.

À chacun sa passion

"Mon mari est fou de cuisine, il est désormais vigneron en biodynamie [une forme d'agriculture biologique à la fois holistique, régénérative et positive, NDLR.]. Ça n'est pas du tout mon truc. Je découvre avec lui les jours fleurs, les jours lunes, le calendrier lunaire, mais je n'adhère pas du tout ! Par exemple, lui, s'il y a un noeud lunaire, il ne travaille pas dans ses vignes. Moi, si je dis sur le tournage que c'est un noeud lunaire, je ne suis pas sûre que ça passe !" Mais c'est aussi ça, le couple : savoir mettre un peu d'eau dans son vin...